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    • Dünya
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    • 24.07.2021 00:28
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    ABD'nin Afganistan'daki Taliban hedeflerine 21-22 Temmuz'da 4 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

    ABD ordusunun, Afganistan’daki Taliban hedeflerine yönelik 21-22 Temmuz'da en az 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia edildi. Haberin detayları...

    AA
    ABD Taliban'a 4 hava saldırısı düzenledi iddiası

    Washington Post'un, ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Afgan kuvvetlerine destek olmak için ABD kuvvetlerince Taliban'a yönelik 21-22 Temmuz'da 4 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

    Saldırıların, Taliban'ın güçlü olduğu Kandahar ve Kunduz bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşılan haberde, hava desteği talebinin ise Afgan kuvvetlerince yapıldığı öne sürüldü.

    Haberde, Taliban sözcüsünün, saldırıların devam eden barış anlaşması müzakere şartlarını ihlal ettiğini ve "olumsuz sonuçları olacağını" söylediği aktarıldı.

    Pentagon'dan bu hafta yapılan açıklamada, ABD askerinin Afganistan'daki çekilmesinin yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığı bildirilmişti. Açıklamada sadece ABD Büyükelçiliğini ve Kabil'deki uluslararası havaalanını savunmak için ülkede yaklaşık 650 ABD askerinin kalacağı duyurulmuştu.

    ÜLKEDE ŞİDDET OLAYLARI SÜRÜYOR

    Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

    Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

    Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

    Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

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    Haberler Dünya ABD'nin Afganistan'daki Taliban hedeflerine 21-22 Temmuz'da 4 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi