Küresel internet kesintisi! Hepsi hizmet dışı kaldı: HSBC, Airbnb ve British Airways...

Yaşanan internet kesintileri sebebiyle onlarca internet sitesi devre dışı kaldı.

YARIM SAAT BOYUNCA HİZMET VEREMEDİLER

HSBC, Airbnb ve British Airways de dahil olmak üzere onlarca internet sitesi küresel bir kesinti nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı.

Aralarında dünyaca ünlü firmalara ait web sitelerinin de bulunduğu onlarca popüler internet sitesi, küresel internet kesintisi nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı.

İnternet kesintisi izleme platformu DownDetector, internet kullanıcılarının binlerce sorun bildirdiğini belirterek, hizmet kesintisinden etkilenen firmalar arasında HSBC, British Airways, Airbnb, Barclays, Lloyds, TSB ve Halifax'ın bulunduğunu bildirdi. Çevrimiçi oyunlar için kullanılan PlayStation ağının yanı sıra Steam, Call of Duty ve EA oyun hizmetlerinin de kesintiden etkilendiğini kaydeden DownDetector, Kanal 4 ve ITV'nin de kesintiye uğradığını ifade etti.

Kullanıcıların söz konusu web sitelerine girmeye çalıştığında "Hizmet Kullanılamıyor", "Sunucu geçici olarak hizmet veremiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" gibi mesajlarla karşılaştığı belirtildi.

Bir DNS sağlayıcısı olan Akamai, Edge DNS hizmetiyle ilgili bir sorun olduğunu ancak şimdi çözüldüğünü ve hizmetin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Akamai'nin Twitter'da yayınladığı yazılı açıklamada, "Bu sorun için bir düzeltme uyguladık ve hizmet normal şekilde işlemeye devam ediyor. Kesintilerin etkisinin tamamen geçtiğinden emin olmak için izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Web sitelerindeki sorunların bildirilmesinden yaklaşık yarım saat sonra sorun çözülürken, İngiltere'de yerel saatle 17.00 sıralarında söz konusu sitelere yeniden erişim sağlandı. Web sitelerinde meydana gelen kesintilerin nedeni ise henüz bilinmiyor.