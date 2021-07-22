Beyaz Saray'da Delta varyatnı alarmı!

Delta varyantı paniği Beyaz Saray'a sıçradı! Buna göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin yardımcısı iki doz aşı olmasına rağmen COVİD- 19'a yakalandı. Maskesiz bir şekilde Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin yardımcısıyla toplantı yaptı!
Virüsü kapan Pelosi'nin ismi açıklanmayan kıdemli yardımcısı ise aynı uçakta seyahat ettiği 10 kişiye hastalığı bulaştırdı!
NOTLAR
Fransa'da son 24 saatte 18 binden fazla vaka çıktı. Müze ve sinemalara aşı kartı zorunluğu getirildi.
Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılan kişilerden 79'unda COVİD-19 vakası çıktı.
Güney Kore'deki 'Munmu the Great' isimli savaş gemisinde görevli 247 askerde virüs tespit edildi.
Avustralya'da tam kapanmaya rağmen vaka sayısı 133'e çıktı.
Virüsü kapan Pelosi'nin ismi açıklanmayan kıdemli yardımcısı ise aynı uçakta seyahat ettiği 10 kişiye hastalığı bulaştırdı!
NOTLAR
Fransa'da son 24 saatte 18 binden fazla vaka çıktı. Müze ve sinemalara aşı kartı zorunluğu getirildi.
Japonya'da Tokyo Olimpiyatları'na katılan kişilerden 79'unda COVİD-19 vakası çıktı.
Güney Kore'deki 'Munmu the Great' isimli savaş gemisinde görevli 247 askerde virüs tespit edildi.
Avustralya'da tam kapanmaya rağmen vaka sayısı 133'e çıktı.