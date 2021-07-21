Fas, Pegasus isimli casus yazılımla Macron'u, gazetecileri ve aktivistleri dinlediği iddialarını yalanladı

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, hükümet, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Hükümet açıklamasında, "bir yazılım kullanılarak çok sayıda yerli, yabancı ve kamusal figürün telefonlarının hacklendiği yönündeki iddiaları destekleyen yanıltıcı, yoğun, sürekli ve şüpheli medya kampanyasının kınandığı" ifade edildi.
Açıklamada, hükümetin bu asılsız iddiaları tamamen reddettiği ve bunları ortaya atanları "gerçek dışı söylentilerini destekleyecek küçük de olsa somut kanıtlar sunmaya davet ettiği" kaydedildi.
Bu durumun "medyadaki bazı çevrelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülkeyi vesayet altına alma iradesini ortaya koyduğu" ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Fas'ın bu tür asılsız iddiaları kullanmaya çalışanlar karşısında ülke içinde ve uluslararası düzeyde yasal ve yargısal yolu tercih ettiği vurgulandı.
FAS'IN "FRANSA CUMHURBAŞKANI'NI VE KABİNESİNİ DİNLEMEYE ÇALIŞTIĞI" İDDİASI