Fas, Pegasus isimli casus yazılımla Macron'u, gazetecileri ve aktivistleri dinlediği iddialarını yalanladı

Açıklamada, hükümetin bu asılsız iddiaları tamamen reddettiği ve bunları ortaya atanları "gerçek dışı söylentilerini destekleyecek küçük de olsa somut kanıtlar sunmaya davet ettiği" kaydedildi.

Bu durumun "medyadaki bazı çevrelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülkeyi vesayet altına alma iradesini ortaya koyduğu" ifade edildi.