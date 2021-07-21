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    • Dünya
    • 21.07.2021 18:00
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    • 21.07.2021 18:01
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    Dünya genelinde 3 milyar 730 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı! İşte Türkiye'nin sırası

    Son dakika haberleri... Dünya koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 730 milyon dozu geçti. Türkiye 63 milyon 997 bin 302 doz aşı yaparak 9. sırada yer aldı.

    AA
    İşte dünyada yapılan aşı sayısı

    Koronavirüs salgınına karşı süren aşılama çalışmaları kapsamında dünya genelinde yapılan aşı sayısı 3 milyar 730 milyon dozu geçti. Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 166,27 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

    28 ÜLKEDE UYGULANAN DOZ SAYISI NÜFUSU AŞTI
    BAE dahil 28 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 164,90, Seyşeller'de 141,98, İzlanda'da 136,68, San Marino'da 132,85, Bahreyn'de 132,14, Uruguay'da 131,51, Şili'de 129,54, İsrail'de 127,16, Katar'da 124,29, Faroe Adaları'nda 124,37, Kanada'da 121,92, İngiltere'de 121,66, Moğolistan'da 121,17, Singapur'da 116,87, Danimarka'da 114,26, Belçika'da 113,92, İspanya'da 110,60, Hollanda'da 109,89, Maldivler'de 107,17, Lüksemburg'da 105,41, Macaristan'da 105,13, Almanya'da 103,98 ve İtalya'da 103,70, Çin'de 102,72, Monako'da 101,39, Avusturya'da 101,26, ABD'de 101,21 oldu.

    TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE
    Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 63 milyon 997 bin 302 doz aşı yapıldı.

    Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,80 oldu. 39 milyon 60 bin 492 kişiye ilk doz, 21 milyon 268 bin 32 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

    Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 433 bini aştı, 4 milyon 137 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Dünya genelinde 3 milyar 730 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı! İşte Türkiye'nin sırası