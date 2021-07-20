Kraliçe Elizabeth'in temizlik konusundaki kuralları açığa çıktı (Dünya haberleri)

İngiltere Sandringham'da 10 yıl çalışan hizmetçi Barbara Allred, Kraliçe Elizabeth'in temizlik konusunda bazı kuralları olduğunu söyledi. The English Manner'da temizlik dersi veren Barbara Allred, Kraliçe'nin koyduğu bazı kuralları anlattı.

Tuvaletlerdeki porselenleri matlaştırdığı için çamaşır suyu yasaktı.

Gürültü olmasın diye elektrik süpürgesi kullandırmazdı.

Mücevherlerin cin ve su karışımıyla parlatılmasını isterdi.

AMAN NAZAR DEĞMESİN

Facebook, dün Dünya Emojiler Günü'nü kutladı. Tüm dünyada en çok kullanılan emojileri açıkladı. Buna göre ülkemizde son 3 ay içerisinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojili gönderi paylaşıldı. Bunun dışında mutluluk gözyaşı, kırmızı kalp, katlanmış eller en çok kullanılan emojiler arasında yer aldı. Kadınların ise en çok öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp ve kalpli gülen yüz ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.