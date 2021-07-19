Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.07.2021 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2021 23:06
    ABONE OL

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da 'Karabağ'ı görüşecek

    Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova'da Karabağ'ı görüşek. Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusunun da görüşüleceği bildirildi.

    AA
    Putin ve Aliyev'den 'Karabağ' görüşmesi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Moskova'da Karabağ'ı görüşek.

    Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasına göre, Putin'in Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.

    Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı
    Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da 'Karabağ'ı görüşecek