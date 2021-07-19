Kanada'nın batı eyaletleri, sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Termometrelerin 50 dereceyi gördüğü belirtildi. Bunun tarihte ilk olduğu kaydedildi. Son 25 günde 80 8 kişinin can verdiği bildirildi.

NASA YANİ

Milyarderler arasında uzay yarışı başladı! Yarın uzaya çıkacağı açıklanan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ise tüm hazırlıklarını tamamladı. Bezos, sahibi olduğu Blue Origin firmasının New Shepard adlı roketi ile ilk mürettebatlı uçuşu yapacağını paylaştı. NASA uzmanları ise bileti 28 milyon dolara satılan bu yolculukta Bezos'un ölüm ihtimalini hesapladı! Mühendis Blake Putney, "Bezos'un kaza geçirme ihtimali 200'de 1... Bu son derece yüksek bir risk olsa da mürettebatın hayatta kalma ihtimali epey fazla" açıklaması yaptı.