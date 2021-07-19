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    • Dünya
    • 19.07.2021 22:30
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    • 19.07.2021 22:31
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    İspanya’da bir araç kafeye daldı: Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri... İspanya’nın Marbella kentinde bir araç kafenin açık havada bulunan bölümüne daldı. Olay sonrası ilk belirlemelere göre 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

    İHA
    Araç kafeye daldı: Çok sayıda yaralı var

    İspanya'nın Marbella kentinde bir araç kafenin açık havada bulunan bölümüne daldı.

    9 YARALI
    Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralanırken, yaralılar arasında yolda yürüyenler ile kafe müşterilerinin bulunduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 30'lu yaşlarında olduğu belirtilen sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

    Yerel basında yer alan haberlerde, ailesi de araçta bulunan sürücünün yerel halktan biri olduğu ve polisin kazayı terörle bağlantılı olarak ele almadığı aktarıldı.

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