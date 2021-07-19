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    • Dünya
    • 19.07.2021 20:07
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    • 19.07.2021 20:38
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    Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberi... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi. Pazar alanında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü 47 kişi yaralandı.

    İHA
    Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama!

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.

    Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

    22 KİŞİ ÖLDÜ
    Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

    SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
    Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

    Bağdat'taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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    Haberler Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var