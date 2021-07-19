Almanya'da sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 156'ya yükseldi

Almanya'da sel felaketinin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği açıklandı. Ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına ve sele sebep oldu.

Avusturya sınırında bulunan Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde ise sel ve toprak kayması dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Öte yandan uzmanlar Avrupa'yı silip süpüren selin yıkıcılığının, iklim değişikliği ve alt yapı sistemlerinin yanı sıra, uyarı sistemindeki iletişim kopukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Sel öncesi uyarı yapılsa da ya duyulmadı ya da dikkate alınmadı.