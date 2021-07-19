Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.07.2021 00:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2021 00:27
    ABONE OL

    ABD Başkanı Joe Biden ve 2. Abdullah Beyaz Saray'da buluştu

    ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofiste Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

    AA
    Biden ve 2. Abdullah Beyaz Saray'da buluştu

    ABD Başkanı Biden, Ürdün Kralı Abdullah ile Beyaz Saray'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

    Oval Ofisteki görüşme öncesi basına konuşan Joe Biden, Kral 2. Abdullah'ı "iyi, sadık, düzgün bir arkadaş" şeklinde niteleyerek, "Her zaman yanımızdaydın ve biz de her zaman Ürdün'ün yanında olacağız" dedi.

    Biden, Ürdün'ün ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bölgedeki gelişmeleri Kral 2. Abdullah ile değerlendirmek istediğini söyledi.

    "HER ZAMAN GÜVENEBİLİRSİNİZ"
    Kral 2. Abdullah da Orta Doğu'nun birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayarak, "Bana, ülkeme ve bölgedeki birçok meslektaşımıza her zaman güvenebilirsiniz" dedi.

    Kral 2. Abdullah'ın yarın Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile çalışma kahvaltısında bir araya geleceği, gün içinde de Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşeceği belirtildi.

    İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ KONULARI ELE ALINACAK
    Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kral 2. Abdullah'ın ABD ziyaretinde, başta İsrail'deki iktidar değişikliği ve Filistin meselesine etkisi olmak üzere, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rus uzmanlardan çok çarpıcı 15 Temmuz yorumu
    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden ve 2. Abdullah Beyaz Saray'da buluştu