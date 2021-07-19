ABD Başkanı Joe Biden ve 2. Abdullah Beyaz Saray'da buluştu

ABD Başkanı Biden, Ürdün Kralı Abdullah ile Beyaz Saray'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Oval Ofisteki görüşme öncesi basına konuşan Joe Biden, Kral 2. Abdullah'ı "iyi, sadık, düzgün bir arkadaş" şeklinde niteleyerek, "Her zaman yanımızdaydın ve biz de her zaman Ürdün'ün yanında olacağız" dedi.

Biden, Ürdün'ün ülke olarak zor bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, bölgedeki gelişmeleri Kral 2. Abdullah ile değerlendirmek istediğini söyledi.