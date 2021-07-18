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    • Dünya
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    • 18.07.2021 19:12
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    Washington'da beyzbol maçı sırasında silah sesleri! 3 kişi vuruldu

    Son dakika haberleri... ABD’nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinden silah sesleri yükseldi. Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı. Olay yerinde 1'i kadın, 3 kişinin yaralı olarak bulunduğunu açıklandı.

    AA
    Beyzbol maçı sırasında silah sesleri!

    ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.

    Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.

    Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

    3 KİŞİ YARALANDI
    Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

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