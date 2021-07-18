Taliban ile Afgan hükümeti müzakerelerin hızlandırılması ve İslami ilkelere uygun anlaşma sağlanması konusunda anlaştı

Açıklamada belirtilen yeni toplantı için herhangi bir tarih belirtilmedi.

Taraflar ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşma çabalarından dolayı Katar'ın yanı sıra komşu ve bölge ülkeler ile uluslararası topluma "barış sürecindeki işbirlikleri" için teşekkürlerini iletti.