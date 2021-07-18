Taliban ile Afgan hükümeti müzakerelerin hızlandırılması ve İslami ilkelere uygun anlaşma sağlanması konusunda anlaştı

Katar Merkezli AlJazeera televizyonunda yer alan haberde, Doha'nın ev sahipliğinde düzenlenen yeni tur müzakerelerin ikinci ve son gününde heyetlerin ortak yazılı açıklama yaptığı kaydedildi.
Açıklamaya göre, Afgan hükümeti ve Taliban heyetleri adil bir çözüme ulaşmak için müzakereleri hızlandırma konusunda mutabık kaldı.
Taraflar ayrıca "Afganların çıkarlarını karşılayan İslami ilkelere uygun bir anlaşmaya varılmasının gerekliliği" konusunda da anlaştı.
Bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin üst düzeyde sürdürülmesine ilişkin taahhütlerini ifade eden heyetler, yeniden bir araya geleceklerini ve müzakereleri hızlandırma talimatı verdiklerini ifade etti.
Açıklamada belirtilen yeni toplantı için herhangi bir tarih belirtilmedi.
Taraflar ayrıca Afganistan'da kalıcı bir barışa ulaşma çabalarından dolayı Katar'ın yanı sıra komşu ve bölge ülkeler ile uluslararası topluma "barış sürecindeki işbirlikleri" için teşekkürlerini iletti.