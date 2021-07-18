Almanya'da sel felakti bölgesine giden Merkel'in veliahtı Armin Laschet'ten skandal hareket!

Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.

STEINMEIER KONUŞURKEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Steinmeier'in ziyarete ilişkin medyaya bilgi vermesi sırasında dikkat çeken anlar kameraya yansıdı.