Almanya'da sel felakti bölgesine giden Merkel'in veliahtı Armin Laschet'ten skandal hareket!

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 141 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti.
Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.
STEINMEIER KONUŞURKEN DİKKAT ÇEKEN ANLAR
Steinmeier'in ziyarete ilişkin medyaya bilgi vermesi sırasında dikkat çeken anlar kameraya yansıdı.
Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile güldüğü görüldü. Görüntüler, sosyal medyada eleştirileri beraberinde getirdi.
LASCHET ÖZÜR DİLEDİ
Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet'in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier'in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.