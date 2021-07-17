SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesinde Rumlardan alçak iftira: Türkler uyarı ateşi açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Salı günü KKTC'de olacak. Erdoğan Kuzey Kıbırs Türk Cumhuriyeti'nde bir müjde de verecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rumlar ise provokasyon peşinde.
"TÜRKLER UYARI ATEŞİ AÇTI" YALANI
Kıbrıs Rum Savunma Bakanlığı, "Türk gemileri 4 kez uyarı ateşi açtı" iddiasında bulunurken KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GGK), ateş açıldığı iddialarına, "Her zamanki yalan senaryo" cevabı verdi.
MÜLTECİ TEKNESİ İHBARI
GGK'dan yapılan açıklamaya göre, Rum sınırı yakınındaki Güzelyurt açıklarında yasadışı mülteci teknesi ihbarı alan iki sahil güvenlik gemisi dün sabaha karşı 03.30 sıralarında Türk karasularına giren bir tekneyi takibe başladı. Türk gemilerini gören gemi, KKTC sınırı yakınındaki Rumların Pirgo köyü balıkçı barınağına kaçtı.