Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi.
1 HAFTADA 808 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.
VERİLER GEÇİCİ
Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı.