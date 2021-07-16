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    • Dünya
    • 16.07.2021 22:36
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    • 16.07.2021 22:44
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    Tapınağa giren Fransa Cumhurbaşkanına bomba tepki "Macron, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Lourdes kenti ziyareti sırasında kalabalıktan bir kişi "Macron sen bir ateistsin, ilkel bir ateist" diyerek tepki gösterdi. Haberin detayları...

    AA
    Tapınakçılar Macron'a hakaret etti: Sen bir ateistsin

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti.

    TAPINAKÇI: SEN BİR ATEİSTSİN

    Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Korumaların derhal müdahale ettiği kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.

    Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.

    MACRON'A TOKAT ATAN ŞOVALYELERİN SLOGANINI KULLANMIŞ

    Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

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