SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu! Sevindirici haber geldi

10 GÜN ÖNCE DE 28 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ
Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 6 Temmuz'da da 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.
TEPEYE ÇARPARAK DÜŞTÜ
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti. Kurtarma ekipleri, havalimanına inişe geçtiği esnada uçağın bir tepeye çarparak düştüğünü belirledi.