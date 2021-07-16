SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu! Sevindirici haber geldi

10 GÜN ÖNCE DE 28 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 6 Temmuz'da da 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.