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    • Dünya
    • 16.07.2021 13:52
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    • 16.07.2021 15:28
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    SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu! Sevindirici haber geldi

    Son dakika haberleri.... Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi. Gelen son dakika haberine göre uçağın sert bir şekilde iniş yaptığı ve 17 kişinin sağ olduğu belirtildi.

    AA
    Radardan kaybolan uçaktan sevindirici haber

    Son dakika haberleri.... Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

    17 KİŞİ DE SAĞ
    Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.

    10 GÜN ÖNCE DE 28 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ
    Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 6 Temmuz'da da 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.

    TEPEYE ÇARPARAK DÜŞTÜ
    Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti. Kurtarma ekipleri, havalimanına inişe geçtiği esnada uçağın bir tepeye çarparak düştüğünü belirledi.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu! Sevindirici haber geldi