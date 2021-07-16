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    • Dünya
    • 16.07.2021 13:52
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    • 16.07.2021 13:56
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    SON DAKİKA: Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu

    Son dakika haberleri.... Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi. 10 gün öncede Rusya'da bir uça düşmüştü kazada uçakta bulunan 28 kişiden kurtulan olmamıştı.

    AA
    Uçak radardan kayboldu

    Son dakika haberleri.... Rusya'nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

    10 GÜN ÖNCE DE 28 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAK DÜŞTÜ
    Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 6 Temmuz'da da 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Palana köyünün 4 km uzağında bir enkaz tespit edilirken, düşen uçakta kurtulanın olmadığı belirtildi.

    TEPEYE ÇARPARAK DÜŞTÜ
    Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu. AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti. Kurtarma ekipleri, havalimanına inişe geçtiği esnada uçağın bir tepeye çarparak düştüğünü belirledi.

    KURTULAN OLMAMIŞTI
    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus basını, kazanın olumsuz hava koşullarından ya da pilotaj hatasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

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