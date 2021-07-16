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    • Dünya
    • 16.07.2021 16:01
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    • 16.07.2021 16:06
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    Hindistan Cammu Keşmir'de inek ve develerin kurban olarak kesimi yasaklandı

    İneklere tapan Hinduların da bulunduğu Hindistan'da Müslümanlar için skandal sayılabilecek bir karar imza atıldı. Hindistan’daki Cammu Keşmir'de Kurban Bayramı'nda "inek, buzağı ve develerin" kurban olarak kesilmesine yasak getirildi.

    AA
    İnek ve develerin kurban edilmesi yasaklandı

    Keşmir Hayvancılık Dairesi, Kurban Bayramı'nda "inek, buzağı ve deve" gibi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin ve taşınmasının yasaklandığını duyurdu.

    Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Yasası'na atıfta bulunulan emirin, Hindistan Hayvancılık Bakanlığının talimatı doğrultusunda alındığı belirtildi.

    Söz konusu emirin uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerine çağrıda bulunulurken, denetimlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

    PARA VE HAPİS CEZASININ YER ALDIĞI ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR
    Keşmir'de inek kesimi yasağına rağmen sığır eti, Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde yaygın olarak bulunuyordu.

    Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de halk, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi keserek ibadetlerini icra etmesine karşın bölgeye bağlı bazı yerleşim yerlerinde inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban ediliyordu.

        SIĞIR KESİMİ BİRÇOK EYALETTE YASAK
        Sığır kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

        BİR MÜSLÜMAN LİNÇ EDİLMİŞTİ
        Hindistan'da Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı gözlemlenirken, 31 Temmuz 2020'de kurban eti taşıyan bir Müslüman, Hintliler tarafından linç edilmişti.
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        İnek ve develerin kurban edilmesi yasaklandı
        Haberler Dünya Hindistan Cammu Keşmir'de inek ve develerin kurban olarak kesimi yasaklandı