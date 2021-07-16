Hindistan Cammu Keşmir'de inek ve develerin kurban olarak kesimi yasaklandı

Nüfusunun yaklaşık yüzde 97'si Müslüman olan Keşmir'de halk, Kurban Bayramı'nda koyun ve keçi keserek ibadetlerini icra etmesine karşın bölgeye bağlı bazı yerleşim yerlerinde inek gibi büyükbaş hayvanlar da kurban ediliyordu.