Bulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu! Şovmen Slavi Trifonov'un partisi birinci oldu

Siyasi programı belirsiz, kampanya yapmadan seçim kazanan Trifonov, sahibi olduğu "7/8" adlı küçük TV kanalından yaptığı açıklamasında, kimse ile koalisyon kurmayacağını belirterek, başbakan adayı olarak ise siyasi itibarı şaibeli eski bakanlardan Nikolay Vasilev'i başbakan adayı gösterdiğini duyurmuştu.

Parlamentoda yer alacak HÖH haricindeki tüm siyasi güçler, Trifonov'un tavrını "siyasi görgüden uzak bulup, teklif ettiği kabineye destek vermeyeceklerini" bildirmişti.

Trifonov'a karşı olan eski Başbakan Boyko Borisov da hükümet kurma görevi kendisine geldiğinde onu anında iade edeceğini duyurmuştu.