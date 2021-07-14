Sadece bekar ve uzun süreli evlilik arayışı içinde olanların faydalanabileceği, yapay zekânın kullanılacağı uygulamaya üye olabilmek için hem kimlik doğrulaması hem de psikoloji testinden geçmek gerekiyor.
Farsça arkadaş anlamına gelen 'Hamdan' isimli uygulama, İran İslami Propaganda Örgütü'nün parçası Tebyan Kültür Enstitüsü tarafından geliştirildi.
YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR
İnternet sitesindeki uygulamada kalıcı bir evlilik isteyen ve tek eş arayan bekarlara uygun kişiler bulmak için yapay zekâ kullanıldığı belirtiliyor.