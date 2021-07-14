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    • Dünya
    • 14.07.2021 09:14
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    • 14.07.2021 09:20
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    İran'da devlet destekli İslami flört uygulaması devrede

    Kendine has kuralları ile dünyanın dikkat çeken ülkelerinden olan komşumuz İran'da evlilik yaşının yükselmesi ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle devletten flaş sayılacak bir hamle geldi. İran'da internet üzerinden çalışan devlet destekli "İslami flört uygulaması" devreye sokuldu.

    Devlet destekli flört uygulaması devrede

    Sadece bekar ve uzun süreli evlilik arayışı içinde olanların faydalanabileceği, yapay zekânın kullanılacağı uygulamaya üye olabilmek için hem kimlik doğrulaması hem de psikoloji testinden geçmek gerekiyor.

    Farsça arkadaş anlamına gelen 'Hamdan' isimli uygulama, İran İslami Propaganda Örgütü'nün parçası Tebyan Kültür Enstitüsü tarafından geliştirildi.

    YAPAY ZEKÂ KULLANILIYOR
    İnternet sitesindeki uygulamada kalıcı bir evlilik isteyen ve tek eş arayan bekarlara uygun kişiler bulmak için yapay zekâ kullanıldığı belirtiliyor.

        İran siber polisi, Hamdan'ın ülkedeki devlet onaylı tek İslami flört uygulaması olduğunu, diğer platformların yasa dışı olduğunu bildirdi.

        Hamdan'a başvuran iki evlilik adayı arasında uyum görüldüğünde, aileleri bir danışman aracılığıyla biraraya getirilecek.

        Danışman evlenen çiftlere dört yıl boyunca 'refakat edecek'.
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