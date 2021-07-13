Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti! 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı



TATAR PAKİSTAN'LI HEYETİ KABUL ETTİ

Yapılan paylaşımlar sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve üçüncü katibi Faraz Arshad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin KKTC'de bir dizi temaslarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Pakistan ve KKTC'nin birer dost ülke olduğunu, KKTC'de öğrenci olarak bulunan, çalışan ve yaşayan binlerce Pakistan yurttaşının olduğunu kaydetti.

Tatar, geçen ay düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştüğünü dile getirerek, bu görüşmede, KKTC'de yaşamını sürdüren binlerce Pakistan uyruklu kişinin varlığından duyduğu mutluluğu ve bu insanların güvenilir ve çalışkan olduğuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiğini aktardı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin, ifade ettiği düşünceleri memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, KKTC ile Pakistan'ın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Tatar, KKTC'de temaslarda bulunacak olan Tariq ve Arshad vasıtasıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a en içten duygu ve selamlarını iletti.

KKTC'nin, İslamabad'da özel temsilciliğinin bulunduğunu anımsatan Tatar, halihazırda çok iyi ilişkilere sahip iki ülkenin, bu ilişkilerinin daha da ileriye taşınması temennisini paylaştı.