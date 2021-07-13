Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti! 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı

Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne(KKTC) bir heyet göndereceğini ilan etti.
RUTİN BİR UYGULAMA
Büyükelçilikten konuya ilişkin olarak, "Bu rutin bir uygulama. Bizim orada konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi.
Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde 'KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde heyecan yarattı.
RUMLAR RAHATSIZ!
Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkenin 'tanınması' noktasında kardeş ve dost "Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya"dan adımlar gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Rum ve Yunan medyasında 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı baş gösterirken Rum yönetimi ve Yunanistan ise bu konuyu da 'büyük ağabey'lerine şikayet etmekten geri durmuyor. Son olarak Pakistan Büyükelçiliği'nde ülke ismini olduğu şekliyle zikretmesi Rumları rahatsız etti.
ERDOĞAN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİCİ
Kıbrıslı kaynaklar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi Pakistan'dan böyle bir adım gelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.
Kaynaklara göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türkiye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak mekanizmalarla artış gösterecek.