İşgalci İsrail yılbaşından bu yana Kudüs'te 62 bina yıktı!

Büyükelçi Ebu Vendi de ülkesinin, kutsal şehrin kimliğini, Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsallıkları savunmaya devam ettiğini ve İsrail'in şehrin karakterini ve kimliğini değiştirmeye yönelik tüm uygulamalarını reddettiğini söyledi.