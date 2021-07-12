Suudi Arabistan kutsal toprakların her yerinde kullanılacak ilk akıllı hac kartını çıkardı

Prens Khaled Al-Faysal yaptığı ziyaret sırasında, Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdul Fattah Mashat ile hacıların Mekke'ye gidiş gelişlerini kolaylaştırmayı ve onları taşıyan otobüslerin bekleme süresini azaltmayı amaçlayan Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin de açılışını yaptı. Karşılama ve Kabul Merkezi'nin 8 binden fazla araç için park yeri, giriş ve çıkış kapılarını içerdiği ifade edildi.