Cambridge Düşesi Kate Middleton herkesi kızdırdı (Dünya haberleri)

Coronavirüs, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne sıçradı. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın COVİD-19 hastası ile temaslı olduğu anlaşıldı. Hemen karantinaya alındı. Ancak önceki gün, 10 günlük karantinası dolmadan Wimbledon Tenis Turnuvası'na katıldı! İngilizler'in tepkisi üzerine Kensington Sarayı açıklama yaptı. Middleton'un cumartesi günü karantinadan çıktığı vurgulandı.

BIDEN KING!

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük fast food zincirlerinden McDonald's ve Burger King'e savaş açtı! Rekabet gücünü artırmaya yönelik kararnameyi imzaladıktan sonra ünlü markaların "McDonald's'a gitmek için Burger King'den ayrılamazsınız. Hadi ama! O köftenin içinde ne olduğu konusunda ticari bir sır mı var?" açıklaması yaptı. Hamburger ve kola bağımlısı eski başkan Trump'ın aksine Biden, bu tarz besinleri tüketmediğini açıklamıştı.

MUTLU BRANSON

Uzay aracı üreticisi Virgin Galactic'in sahibi İngiliz işadamı Richard Branson, dün 6 kişilik bir ekip ile uzaya uçtu. ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport America'dan kalkış yapan uzay aracı VSS Unity, 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek dünyadan 100 kilometre yükseğe çıktı. Ekip, 4 dakika süresince sıfır yerçekimini tecrübe etti ve dünyanın eğriliğini görebildi. Çift gövdeli dev roket uçak, kısa süre sonra dünyaya döndü. Branson, uzay aracının 2022'deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını söyledi.