SON DAKİKA: Türkiye'deki muhalefeti utandıracak sözler! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Erdoğan birçok şeyi başarmış bir lider.

Türkiye'deki muhalefetin bile yüzünü kızartacak sözleri Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan Newsbomb haber sitesinin internet ortamında yayımlanan "Meeting point" programında Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"İÇTEN BİR İNSAN"

Başkan Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü ve en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandığını anlatan Dendias, "Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler" dedi.