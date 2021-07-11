İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson, şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat etti

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ise, Virgin Galactic'i gerçek bir uzay uçuşu deneyiminin gerisinde kaldığını belirterek, Virgin Galactic'in uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından belirlenen ve Dünya'nın atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisinin altında kaldığını ifade etti.

NASA'DAN 80 KM KURALI



ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya'dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.