Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Erdoğan başarılı ve önemli bir lider

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir programda Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalar yaptı. Dendias, Başkan Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ERDOĞAN BAŞARILI VE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR LİDER"
Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN FİZYONOMİSİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR"
Dendias, Başkan Erdoğan'ın bölge için önemli bir unsur olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE GÖRÜŞME ŞANSIMIZ OLDU
Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.