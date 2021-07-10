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    • 11.07.2021 00:19
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Erdoğan başarılı ve önemli bir lider

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Başkan Erdoğan'ı "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak tanımlayan Dendias, "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim." dedi. Dendias dikkat çeken 'Atatürk' vurgusu yaptı.

    Yunan bakandan 'Erdoğan' sözleri

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir programda Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalar yaptı. Dendias, Başkan Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "ERDOĞAN BAŞARILI VE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR LİDER"
    Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını ifade etti.

    "TÜRKİYE'NİN FİZYONOMİSİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR"
    Dendias, Başkan Erdoğan'ın bölge için önemli bir unsur olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

    ÇAVUŞOĞLU SAYESİNDE GÖRÜŞME ŞANSIMIZ OLDU
    Dendias, Erdoğan ile son olarak Cumhurbaşkanlığı'nda görüştüğünü, ancak daha önceden de Strasbourg ziyaretlerinde Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde birkaç kez görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

        ERDOĞAN HAYATINDA BİRÇOK BAŞARI ELDE ETMİŞ BİRİ
        Dendias Başkan Erdoğan'ı hayatında çok sayıda başarı elde etmiş bir insan olarka tanımlarken "Erdoğan'ın bireysel düzeyde misafirperver ve cana yakın bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Hayatında birçok başarı elde etmiş bir insan. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir" şeklinde konuştu.

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        Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Erdoğan başarılı ve önemli bir lider