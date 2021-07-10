Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias: Erdoğan başarılı ve önemli bir lider

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katıldığı bir programda Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalar yaptı. Dendias, Başkan Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN BAŞARILI VE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR LİDER"

Dendias iki ülke arasındaki sorunların "Kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve bölgede önemli bir lider" olarak gördüğü Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülebileceğine inandığını ifade etti.