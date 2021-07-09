Fransız Le Figaro başarıyı gördü: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu

Birçok bölgede dengeleri değiştiren İHA ve SİHA'larımız dünya basınında ses gertimeye devam ediyor.
FRANSIZ BAŞARIYI GÖRDÜ
Fransa'nın en büyük silah şirketlerinden Dassault'ya ait Le Figaro gazetesi, SİHA'ları konu aldığı dosya haberde Türk SİHA'larına ayrı bir başlıkta yer verdi.
LİBYA'DA ÖNEMLİ ROL OYNADI
"Türk dış politikasının hizmetinde bir teknoloji" başlıklı haberde, Libya'da 2020 ilkbaharında Hafter yanlısı güçler ile Libya hükümeti arasındaki çatışmada STM şirketi tarafından üretilen 2 Kargu-2 intihar SİHA'sının önemli bir rol oynadığına işaret edildi.
TÜRKİYE 15 YILDA TEMEL ÜRETİCİ OLDU
Bunun tartışılmaz bir olgu olan "SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı." ifadesi kullanıldı.
TÜRK SİHA'LARI ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI
Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.