Fransız Le Figaro başarıyı gördü: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu

TÜRKİYE 15 YILDA TEMEL ÜRETİCİ OLDU

Bunun tartışılmaz bir olgu olan "SİHA'ların Türkiye savunma endüstrisi piyasasında yükselişini ve savaş alanında kullanımının yaygınlaştığını" ortaya koyduğu aktarılan haberde, "Sadece 15 yılda, ülke Amerikan, İsrail ve Çin modelleriyle rekabet arzusuyla dünyanın temel üreticileri arasındaki yerini aldı." ifadesi kullanıldı.

TÜRK SİHA'LARI ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI

Haberde Kargu, Bayraktar, Anka, Karayel, Alpagu gibi Türk SİHA'larının etkili olmalarının yanı sıra uygun fiyatlı olduğu belirtildi.