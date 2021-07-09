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    • Dünya
    • 10.07.2021 01:39
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    • 10.07.2021 01:40
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    ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'siber saldırı' mesajı: Anlaşmaları sürdürmeye kararlıyız

    ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Biden, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

    İHA
    'Hareket geç' çağrısı!

    ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    Görüşmede Biden ve Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların devam etmesi yönünde oybirliğiyle karar alınmasına değinerek, ABD-Rusya Zirvesi'nin ardından Suriye konusunda yürütülen ortak çalışmalardan bahsetti.
    Görüşmede ABD ve diğer ülkeleri etkilemeye devam eden fidye yazılımı saldırıları konusu da ele alındı.

    SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI
    Biden, Rusya'nın ülkede faaliyet gösteren Rusya merkezli suç örgütlerine karşı harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, fidye yazılımı saldırıları ve daha geniş tehditlere yönelik anlaşmaları sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

    Biden ayrıca, ABD'nin fidye yazılımı saldırıları ve diğer tehditler karşısında halkını ve altyapısını savunmak için gereken her türlü eylemi yapacağını yineledi.

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    Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'siber saldırı' mesajı: Anlaşmaları sürdürmeye kararlıyız