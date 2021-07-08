NATO üssündeki toplantı, hava sahasına giren Rus savaş uçakları yüzünden aniden durduruldu

Nauseda, olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Basın toplantımız gerçek bir aramayla kesildi. Görüyorsunuz, her şey harika bir şekilde çalışıyor. Savaş uçaklarının 15 dakikadan daha kısa sürede havalandığını doğrulayabilirim. Pedro (Sanchez) sayesinde hava polisliği görevimizin nasıl çalıştığını gerçekten gördük." diye konuştu.

Sanchez de basın toplantısının devamında "Litvanya'daki İspanyol birliklerinin varlığının" sebebini gösteren gerçek bir olay yaşandığını aktardı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu, NATO'nun 60 yıldır hava sahalarımızı güvende tutmak için yürüttüğü hava sahası güvenliği misyonunun öneminin yanı sıra pilotlarımızın becerilerini ve NATO müttefikleri arasındaki yakın koordinasyonu da gösteriyor." açıklamasını yaptı.

NATO'ya 2004'te katılan üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya'nın savaş uçakları bulunmuyor.

Üye ülkelerin NATO misyonuna atadığı uçaklar 24 saat göreve hazır bekliyor. Bu uçaklar geçen yıl Avrupa'da, çoğunlukla Rus savaş uçaklarının hareketlerine yanıt olarak yaklaşık 400 kez havalandı.

İspanya Başbakanı Sanchez'in Baltık bölgesine yaptığı üç günlük gezi bugün sona eriyor. Sanchez daha önce Estonya ve Letonya'daki yetkililerle bir araya gelmişti.