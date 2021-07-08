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    • 08.07.2021 08:32
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    Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 330 bin kişi tahliye edilecek

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin batısında Japon Denizi'ne kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu. Uyarı sonrası eyalet yönetimleri Şimane'de 310 bin ve Tottori'de ise 19 bin kişiye tahliye emri verdi.

    O ülkede 330 bin kişi tahliye edilecek

    Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güneybatıdaki eyaletlerde yaklaşık 330 bin kişiye tahliye emri verildi.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin batısında Japon Denizi'ne kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

    Hiroşima, Okayama, Hyogo, Şimane ve Tottori'de heyelan uyarıları yapıldı. Bu bölgelerde şiddetli yağmurun cuma sabahına kadar süreceği kaydedildi.

    Uyarı sonrası eyalet yönetimleri Şimane'de 310 bin ve Tottori'de ise 19 bin kişiye tahliye emri verdi.

    Şimane'nin Matsue bölgesindeki Iu Nehri taşma seviyesine yaklaştı, Izumo bölgesinde şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan hasar oluşturdu.

    Güneybatıdaki Şizuoka eyaletinde 3 Temmuz'da yağan şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Dünya Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 330 bin kişi tahliye edilecek