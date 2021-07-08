Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.07.2021 00:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 00:49
    ABONE OL

    İsveç'te uçak düştü! Ölüler var

    Son dakika haberleri... İsveç'in Örebro kentinde paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu bildirilirken uçaktakilerin çoğunun öldüğü açıklandı.

    AA
    İsveç'i ayağa kaldıran kaza!

    İsveç'in Örebro kentinde paraşütçüleri taşıyan çift motorlu uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

    Örebro Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Lars Hedelin, yaptığı açıklamada, Örebro Havaalanı'ndan yerel saatle 19. 22'de havalanan çift motorlu uçağın, kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

    UÇAKTAKİLERİN ÇOĞU ÖLDÜ
    Uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu kaydeden Hedelin, kesin sayı vermezken uçaktakilerin çoğunun öldüğünü duyurdu.

    Yerel basına göre, kazanın motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in adamları 'parklar bakımsız' diyen kadını hastanelik etti!
    Haberler Dünya İsveç'te uçak düştü! Ölüler var