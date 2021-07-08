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    • 08.07.2021 15:24
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    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs'ta gerginlik peşinde

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi bölgeye giderek açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, daha önce konuya ilişkin "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi." demişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kıbrıs'ta gerginlik peşinde

    Rum basınındaki habere göre, GKRY'de temaslarda bulunan von der Leyen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

    Görüşmenin ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu." ifadelerini kullandı.

    Von der Leyen, AB'nin tüm üyelerinin GKRY ile dayanışma içinde bulunduğunu, birlik olmanın AB'nin en önemli yönü olduğunu söyledi.

    ERDOĞAN: GEÇİN ARTIK O İŞİ
    Başkan Erdoğan, daha önce partisinin Meclis grup toplantısında konuşmada konuya ilişkin "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi." demişti.



        Erdoğan, "Artık o iş bitmiştir. Kıbrıs meselesi, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde, artık çözüm odaklı bir anlayışla ele alınmalıdır. Bundan sonra Kıbrıs'ta konuşulabilecek tek konu, iki devletli çözümdür. Kıbrıs Türk kesimindeki kardeşlerimizin de böyle düşündüğünü ve hareket ettiğini biliyoruz.

        Geçmişin gölgesinde kalmadan ancak geçmişten ders çıkararak, Ada'da barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceği ancak bu şekilde inşa edebileceğimize inanıyorum. Kıbrıs konusunda masaya oturulacaksa ancak bu şartlarda oturulabilir, aksi takdirde herkes kendi işine bakacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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        Kıbrıs'ta gerginlik peşinde
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