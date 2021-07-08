AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs'ta gerginlik peşinde

Geçmişin gölgesinde kalmadan ancak geçmişten ders çıkararak, Ada'da barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceği ancak bu şekilde inşa edebileceğimize inanıyorum. Kıbrıs konusunda masaya oturulacaksa ancak bu şartlarda oturulabilir, aksi takdirde herkes kendi işine bakacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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