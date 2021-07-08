AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs'ta gerginlik peşinde

Rum basınındaki habere göre, GKRY'de temaslarda bulunan von der Leyen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'le Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Anastasiadis ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi açıklama yapan von der Leyen, "Şunu tekrarlamak isterim ki; (Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içerisindeyiz. Kıbrıs'ın da beklediği bu." ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, AB'nin tüm üyelerinin GKRY ile dayanışma içinde bulunduğunu, birlik olmanın AB'nin en önemli yönü olduğunu söyledi.
ERDOĞAN: GEÇİN ARTIK O İŞİ
Başkan Erdoğan, daha önce partisinin Meclis grup toplantısında konuşmada konuya ilişkin "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Artık federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin artık o işi." demişti.