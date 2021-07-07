Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde suikaste uğradı

Son dakika haberine göre Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişilerin suikasta uğradığı açıklandı. Haiti Başbakan Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hükümet tarafından saldırganlara ilişkin açıklama yapılmazken, saldırganların İspanyolca konuştuğu ifade edildi. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı kaydedildi.
HAİTİ'DE NELER OLUYOR?
Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.
Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüşmüştü.
Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.