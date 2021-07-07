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    • Dünya
    • 07.07.2021 13:28
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    • 07.07.2021 13:45
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    Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde suikaste uğradı

    Son dakika haberi... Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında suikaste uğradığı açıklandı. Geçtiğimiz Mart ayında Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınanlar tahliye edilmişti. Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu. Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
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    Son dakika haberine göre Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin başkent Port Au Prince'de bulunan özel rezidansında kimliği belirsiz silahlı kişilerin suikasta uğradığı açıklandı. Haiti Başbakan Claude Joseph, Moise'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.


    Hükümet tarafından saldırganlara ilişkin açıklama yapılmazken, saldırganların İspanyolca konuştuğu ifade edildi. Saldırıda Moise'nin eşinin de yaralandığı kaydedildi.



    HAİTİ'DE NELER OLUYOR?
    Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.

    Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.



    BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile görüşmüştü.

    Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşmişti.





        BU İLK SUİKAST DEĞİL
        Mart ayında da Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınanlar tahliye edilmişti.

        Karayip ülkesi Haiti'de Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişinin serbest bırakılmasına hükmetmişti.

        Muhalefet liderlerinden Andre Michel, yaptığı açıklamada, mahkemenin, hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan aralarında bir yargıç ve polis müfettişinin de bulunduğu 12 kişinin tahliye kararından memnuniyet duyduklarını bildirmişti.

        Aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve polis müfettişinin bulunduğu 12 kişi Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayında gözaltına alınmıştı.

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