Son dakika: Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde suikaste uğradı





HAİTİ'DE NELER OLUYOR?

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyordu.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyordu.