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    • 08.07.2021 00:04
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    Son dakika: Dubai’deki Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi

    Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı bildirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

    Dubai’de büyük patlama!

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli bir geminin konteynırında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı bildirildi.

    BAE resmi ajansı WAM'ın Twitter hesabından "Dubai Enformasyon Ofisi: Sivil savunma ekipleri Cebel Ali Limanı'nda bir gemide bulunan konteynırda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına müdahale ediyor." paylaşımında bulunuldu.

    Sivil savunma ekipleri, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

    Patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

    Limana yakın mesafedeki bazı görgü tanıkları, patlamanın etkisi ile binalarının sallandığını söyledi.



    BAE'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Dubai’deki Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi