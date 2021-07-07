Obama’dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e veda mektubu: Gurur duyuyorum

İsrail'de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog yemin ederek göreve başlarken, eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 2014 yılından bu yana oturduğu koltuğa veda etti.
"ORTAKLIĞINA HER ZAMAN GÜVENİYORUM"
Eski ABD Başkanı Barack Obama, yemin töreninin ardından görev süresinin bitiminden önce Rivlin'e gönderdiği veda mektubunu yayınladı. Obama'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mektubunda, Rivlin'in tavsiyelerine ve ortaklığına her zaman güvenebileceği ifadeleri yer aldı.
Obama mektupta ayrıca, Rivlin'in liderliğinin örnek teşkil ettiğini söyleyerek, "Güvenlik ortaklığı ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik ortak çabalarımızdan gurur duyuyorum" dedi.
RİVLİN'DEN VEDA: BABA VE BÜYÜKBABA OLMAYA GERİ DÖNÜYORUM