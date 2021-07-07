Obama’dan eski İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’e veda mektubu: Gurur duyuyorum

Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyon düzenlendi.

Rivlin, Kudüs'teki İsrail Devlet Başkanlığı konutunda, görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılacak olan ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro onuruna resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Barack Obama, 8 yıl süren başkanlık görevi boyunca askeri alan başta olmak üzere İsrail'e destek vermek için çalıştı." sözlerini sarf etmişti.

ISAAC HERZOG KİMDİR?

Eski Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Isaac Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu.

Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisi'nin liderliğini yürütmüştü.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.