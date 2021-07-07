Mircea Popescu boğularak hayatını kaybetti: Bitcoin varlığı mirasçılarını umutlandırdı

Bitcoin milyarderi, 41 yaşındaki Rumen Mircea Popescu, Kosta Rika'da boğularak hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili spekülasyonların yanında milyarderin Bitcoin'lerine ne olacağı da tartışılmaya başlandı. Çünkü Popescu'nun en az 1 milyar dolarlık bir kripto para varlığı olduğu düşünülüyor. Kimileri mirasın yasal olduğunu söylerken, kimileri 'yasal değil' yorumunda bulundu.
Rumen girişimcinin serveti, Bitcoin'in Nisan ortasındaki zirvesi sırasında yaklaşık 2 milyar dolara çıkmıştı. Mirasın devredilmesi halinde piyasadan çıkacak Bitcoin sayısının fiyatı da etkileyebileceği düşünülüyor.
Rumen girişimcinin serveti, Bitcoin'in Nisan ortasındaki zirvesi sırasında yaklaşık 2 milyar dolara çıkmıştı. Mirasın devredilmesi halinde piyasadan çıkacak Bitcoin sayısının fiyatı da etkileyebileceği düşünülüyor.