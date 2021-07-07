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    Dr. Watch! Akıllı saat, genç kadının hayatını kurtardı

    ABD Michigan'da yaşayan Diane Feenstra, geçtiğimiz günlerde kalbinin dakikada 169 kez attığını attığını fark etti. Saatinin uyarı vermesi üzerine hemen hastaneye gitti. Kalp krizinin eşiğinde olduğunu öğrendi! Doktorların zamanında yaptığı müdahaleyle iyileşti.

    Dr. Watch
    Akıllı saat, genç kadının hayatını kurtardı. ABD Michigan'da yaşayan Diane Feenstra, geçtiğimiz günlerde kalbinin dakikada 169 kez attığını attığını fark etti. Saatinin uyarı vermesi üzerine hemen hastaneye gitti. Kalp krizinin eşiğinde olduğunu öğrendi! Doktorların zamanında yaptığı müdahaleyle iyileşti.



    "Sabah hiçbir şey yapmamıştım. Kim bilir, ölümcül sonuçları olabilecek ikinci bir kalp krizi geçirebilirdim" dedi.
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    Haberler Dünya Dr. Watch! Akıllı saat, genç kadının hayatını kurtardı