ABD'den flaş "zorunlu iniş" kararı: Belarus ile seyahatleri yasaklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Pratasevich'i olası bir 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakan bu zorunlu inişi "çirkin bir olay" olarak nitelendirmiş ve uluslararası soruşturma çağrısında bulunanlara katılmıştı.

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