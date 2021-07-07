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    • Dünya
    • 07.07.2021 10:48
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    • 07.07.2021 10:48
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    ABD'den flaş "zorunlu iniş" kararı: Belarus ile seyahatleri yasaklandı

    ABD hükümeti, asılsız bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yapan uçaktaki Belaruslu muhalif ismi gözaltına alan Belarus ile seyahatleri engelleme kararı aldı.

    AA
    ABD'den flaş Belarus kararı! Yasaklandı

    ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan karara göre, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı.

    DOĞRUDAN TİCARİ UÇUŞ BULUNMUYOR
    Kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı belirtildi. ABD ile Belarus arasında doğrudan ticari uçuş bulunmuyor.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'e 23 Mayıs'ta seyahat eden, 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

        Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmesi için Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

        Uçağın havalimanında kontrolü sırasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, bomba ihbarının da asılsız çıktığı belirtilmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, Pratasevich'i olası bir 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakan bu zorunlu inişi "çirkin bir olay" olarak nitelendirmiş ve uluslararası soruşturma çağrısında bulunanlara katılmıştı.

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