ABD'den flaş "zorunlu iniş" kararı: Belarus ile seyahatleri yasaklandı

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından dün yayımlanan karara göre, insani veya ulusal güvenlik nedenli uçuşlar dışında, iki ülke arasında hava yolu bilet satışı yasaklandı.
DOĞRUDAN TİCARİ UÇUŞ BULUNMUYOR
Kararın, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine alındığı belirtildi. ABD ile Belarus arasında doğrudan ticari uçuş bulunmuyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'e 23 Mayıs'ta seyahat eden, 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçak, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.