Süveyş Kanalı'nı kilitleyen Ever Given 7 Temmuz'da serbest bırakılacak

Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde dünya Mısır'daki Süveyş Kanalı'na kilitlendi. The Ever Given adlı konteyner gemisi karaya oturarak kanal trafiğini durma noktasına getirdi. Altı gün sonra kurtarılan gemi dünya ticaretine 60 milyar dolardan fazla zarar verdi.

Kaptan ve gemi personeli tutuklanırken Mısır, geminin sahibi olan Shoei Kisen Kaisha şirketinden 1 milyar dolar tazminat istedi. Daha sonra bu rakamı 550 milyon dolar olarak güncelledi. Dün ise yönetim, gemi sahibi şirket ile anlaşma yapıldığını ve Ever Given'in 7 Temmuz'da serbest bırakılacağı söyledi.

350 GEMİYİ KİLİTLEDİ

The Ever Given gemisi, 23-29 Mart tarihleri arasında Süveyş Kanalı'nı kilitledi. 350'den fazla ticaret gemisi, 6 gün boyunca kanalın açılmasını bekledi. Aksayan süreç nedeniyle şirketler, milyarlarca dolar zarar etti.