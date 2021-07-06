SON DAKİKA: İngiltere'de Müslüman milletvekili heykellere gösterilen saygının Hz. Muhammed'e gösterilmediğini ifade etti

"NEDEN HEYKELE SALDIRANA DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK"

Pakistan asıllı siyasetçi Shah, tasarının yasalaşması durumunda heykellere zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak, "Neden taş veya demirden bir heykele saldırana bir taş duvara ya da kapıya saldırandan daha fazla ceza verilecek." diye seslendi.

HEYKEL HASSASİYETİ HZ. MUHAMMED'E GÖSTERİLMİYOR

Heykellerin milletin tarihi, sosyal ve kültürel hislerini temsil ettiğini, bu hassasiyetlere bağlı duyguların korunmasının sivil düzenin sağlanmasının esası olarak görüldüğünü kaydeden Shah, bu hassasiyetin dini şahsiyetlere karşı gösterilmediğine dikkati çekti.