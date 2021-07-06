SON DAKİKA: İngiltere'de Müslüman milletvekili heykellere gösterilen saygının Hz. Muhammed'e gösterilmediğini ifade etti

İngiltere'de İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili Naz Shah, yaptığı eleştiriyle Türkiye'deki CHP zihniyetini hatırlattı.
Naz Shah, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada polise gösterilerde daha fazla yetki veren yasa tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"NEDEN HEYKELE SALDIRANA DAHA FAZLA CEZA VERİLECEK"
Pakistan asıllı siyasetçi Shah, tasarının yasalaşması durumunda heykellere zarar verenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini hatırlatarak, "Neden taş veya demirden bir heykele saldırana bir taş duvara ya da kapıya saldırandan daha fazla ceza verilecek." diye seslendi.
HEYKEL HASSASİYETİ HZ. MUHAMMED'E GÖSTERİLMİYOR
Heykellerin milletin tarihi, sosyal ve kültürel hislerini temsil ettiğini, bu hassasiyetlere bağlı duyguların korunmasının sivil düzenin sağlanmasının esası olarak görüldüğünü kaydeden Shah, bu hassasiyetin dini şahsiyetlere karşı gösterilmediğine dikkati çekti.
Shah, "Bir Müslüman olarak benim, bu ülkede yaşayan milyonlarca Müslümanın ve dünyanın dörtte birini oluşturan Müslümanların bu dünyada her nefeste ve her gün sevgilimiz Hz. Muhammed kadar onurlandığı ve andığı başka bir şey yok. Ancak bağnazlar ve ırkçılar peygamberimiz Hz. Muhammed'e iftirada bulunduğunda kalplerimizde dayanılmaz manevi zarar oluşmaktadır. O, 2 milyar Müslümanın kalbinde andığı, hayatında onur duyduğu ve kimliğinin ve varlığının temelini oluşturduğu liderdir." diye konuştu.