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    • Dünya
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    • 07.07.2021 00:24
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    Hollanda'da mafya haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries'e silahlı saldırı!

    Son dakika haberleri... Hollanda'da yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Vries hastaneye kaldırıldı.

    Mafya haberleriyle bilinen gazeteci vuruldu!

    Hollanda'da yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı.

    64 yaşındaki Peter R. de Vries, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu. Ünlü gazeteci, Karayipler'de 2005 yılında tatildeyken kaybolan Amerikalı genç Natalee Holloway hakkında bir televizyon programıyla 2008 yılında ABD dışındaki televizyonlara verilen Uluslararası Emmy Ödülü'ne değer görülmüştü.

    SALDIRGAN YAKALANDI
    Hollanda medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre; De Vries'ı vuran saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

    DURUMU AĞIR
    Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Peter R. de Vries'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

    Tanıkların anlatımına göre; De Vries, Leidseplein Meydanı yakınlarında bulunan RTL Boulevard stüdyolarından çıkıp arabasına giderken vuruldu. Hollandalı gazetecinin yerel saatle 18.30'da program yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada, De Vries'ın yüzü kanlar içinde yansıtan videolar yer aldı. Görüntülerde sırt üstü yatan De Vries'ın yüzü açık bir şekilde seçilebiliyor.

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    Haberler Dünya Hollanda'da mafya haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries'e silahlı saldırı!