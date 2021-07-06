Hollanda'da mafya haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries'e silahlı saldırı!

Hollanda'da yeraltı dünyasına ilişkin haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırıya uğradı.

64 yaşındaki Peter R. de Vries, yeraltı dünyasına ilişkin cesur haberleriyle tanınıyordu. Ünlü gazeteci, Karayipler'de 2005 yılında tatildeyken kaybolan Amerikalı genç Natalee Holloway hakkında bir televizyon programıyla 2008 yılında ABD dışındaki televizyonlara verilen Uluslararası Emmy Ödülü'ne değer görülmüştü.



SALDIRGAN YAKALANDI

Hollanda medyasının isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre; De Vries'ı vuran saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

DURUMU AĞIR

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Peter R. de Vries'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tanıkların anlatımına göre; De Vries, Leidseplein Meydanı yakınlarında bulunan RTL Boulevard stüdyolarından çıkıp arabasına giderken vuruldu. Hollandalı gazetecinin yerel saatle 18.30'da program yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada, De Vries'ın yüzü kanlar içinde yansıtan videolar yer aldı. Görüntülerde sırt üstü yatan De Vries'ın yüzü açık bir şekilde seçilebiliyor.