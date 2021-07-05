Rum yönetiminin düşmanlığı! KKTC'nin yardımını geri çevirdiler 4 işçi öldü

Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol kentinde önceki gün başlayan ve hızla yayılan orman yangını, Rumların Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
"HEMEN YARDIM EDELİM TEKLİFİ"
4 Mısırlı işçinin alevler arasında kalarak öldüğü yangında Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan, İsrail ve Avrupa Birliği'nden (AB) acil yardım istedi. Ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Hemen yardım edelim" teklifini geri çevirdi.
Limasol kentindeki önceki gün başlayan yangın aşırı sıcaklar ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, Larnaka kentine ilerledi. Bölgede ondan fazla köy tahliye edilmesine sebep olan yangın ancak dün akşam kontrol altına alınabildi.