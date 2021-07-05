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    • 06.07.2021 01:50
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    Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği üzerinde hareketlilik! SİHA'lar vurularak düşürüldü

    Son dakika haberleri... Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

    AA
    Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'nde hareketli anlar!

    Son dakika haberleri... Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

    Iraklı güvenlik kaynağı, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

    Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınlarından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin söz konusu SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı görüldü.

    Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.

    ABD hedeflerine yönelik saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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