O ülkede kritik karar! 18 yaş üstü vatandaşlara aşı zorunlu oldu!

Tacikistan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması zorunlu hale geldi. TYurt dışından gelenleri 10 gün boyunca karantina altında tutma uygulaması başlatıldı.

Ülkeye, mart ayında Oxford Üniversitesinin AstraZeneca ile geliştirdiği Vaxzevria aşısından 192 bin doz, haziranda Çin'in Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısından da 300 bin doz aşı ulaştırılırken, yakın dönemde Rus üretimi Sputnik V aşısından da 100 bin doz getirilmesi öngörülüyor.