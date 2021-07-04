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    • Dünya
    • 04.07.2021 22:16
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    • 04.07.2021 22:19
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    Hazar Denizi'nde büyük patlama!

    Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, ”SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

    İHA
    Hazar Denizi'nde büyük patlama!

    Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

    GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
    Patlama sonrası gökyüzünün bir anlığına kızardığı görüldü. Patlamanın Azerbaycan'ın başkenti Bakü dahil geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.

    SOCAR AÇIKLAMA YAPTI
    Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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