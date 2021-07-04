Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Patlama sonrası gökyüzünün bir anlığına kızardığı görüldü. Patlamanın Azerbaycan'ın başkenti Bakü dahil geniş bir alanda hissedildiği bildirildi.

SOCAR AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.