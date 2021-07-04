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    • 04.07.2021 09:52
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    Filipinler'de feci kaza! 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

    Son dakika haberleri... Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

    Filipinler'de feci kaza! 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

    Son dakika haberleri... Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü.

    Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

    Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

    Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

    Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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